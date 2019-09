Kinderschutzbund bietet Elternkurs an

Der Kinderschutzbund Bad Waldseebietet im Herbst wider den Elternkurs „Starke Eltern-Starke Kinder" für Eltern, Väter oder Mütter mit Kindern von 2 bis 12 Jahren an.

Der Elternkurs ist ein Angebot des Deutschen Kinderschutzbundes und wird seit über 30 Jahren bundesweit durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Der Deutsche Kinderschutzbund unterstützt Eltern mit den Elternkursen in Fragen der Erziehung und des Familienalltags. Nur vom Deutschen Kinderschutzbund ausgebildete Kursleiter dürfen dieses Programm durchführen.

Die sechs Kursabende finden im Kinderschutzbund-Raum in der Eschlestraße 4 in Bad Waldsee statt, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Beginn ist am Donnerstag, 26. September, der letzte Kursabend ist am Donnerstag, 14. November.

Die Kosten für den ganzen Kurs betragen 40 Euro bei Einzelteilnahme und 50 Euro für Paare. Eine Kostenübernahme ist im Einzelfall durch das Landratsamt möglich und kann bei Kursleiter beantragt werden. Die Anmeldung ist per Telefon unter 07524/9756762 oder per E-Mail an ritter-sturies@gmx.de bei Kursleiter Walter Ritter möglich.