Kinderschutzbund besucht Zirkus

Neun Kinder aus der Hausaufgabenbetreuung des Kinderschutzbundes erlebten einen spannenden und aufregenden Tag beim Besuch des Zirkus Alessio in Bad Waldsee. Überraschenderweise wurden die Tickets für den Kinderschutzbund an der Kasse in Logentickets umgewandelt. So erlebten die Grundschüler und Grundschülerinnen die Aufführung direkt aus nächster Nähe in den gepolsterten roten Sitzen der ersten Reihe und freuten sich über die beeindruckenden Pferdedressuren, Kamele aus Afrika und Asien sowie das sprungfreudige Känguru. Zuckerwatte und Popcorn versüßten dazu die Pause. Foto: Walter Ritter