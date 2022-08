Kinderschutzbund Bad Waldsee ermöglicht Abenteuerwoche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits seit vielen Jahren ermöglicht der Kinderschutzbund in den Sommerferien rund 15 Grundschulkindern eine kostenlose Abenteuerwoche im Tannenbühl. Der Naturpädagoge Rainer Schall führte auch dieses Jahr die bunt gemischte Gruppe aus deutschen, syrischen und ukrainischen Jungen und Mädchen jeden Tag von 9 bis 16 Uhr in eine andere Zeit Epoche. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes unterstützten ihn dabei täglich. Wie in der Steinzeit wurden Hütten aus Zweigen gebaut, nach Tierspuren geforscht und viele nützliche Pflanzen erklärt. Mit Begeisterung bastelten die Kinder eigene Bögen und erprobten sich im Bogenschießen. Als Piraten der Karibik verwandelten sich die Kinder in Schatzsucher und machten sich mit Karte und Kompass auf den Weg. Am letzten Tag schnitzten die Kinder aus selbst geschnittenen Haselnuss Stecken Essbesteck und Pfeifen. Gemeinsam mit zahlreichen Eltern wurde die Waldwoche mit knusprigem Stockbrot am Lagerfeuer beendet. Eine begeisterte Mutter spricht aus, was die anderen denken: „Ich bin dankbar für dieses kostenlose Angebot des Kinderschutzbundes, das meinem Sohn eine tolle Ferienwoche mit anderen Kindern in der Natur ermöglicht hat.“

Der Kinderschutzbund dankt herzlich der Firma Saluvet aus Bad Waldsee und dem Umweltfond der KSK Ravensburg für die großzügige finanzielle Unterstützung und plant im nächsten Jahr natürlich eine Wiederholung der Waldwoche.