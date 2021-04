Kinderschutzbund Bad Waldsee beschenkt 60 Familien mit einem neuen Schulranzen

Nach zwei erfolgreichen Aktionen in den beiden vergangenen Jahren hat der Kinderschutzbund Bad Waldsee seine Geschenkaktion mit neuen Schulranzen für künftige Erstklässler fortsetzen können. Laut Pressemitteilung verdoppelte sich in diesem Jahr sogar die Zahl der verschenkten Schulranzen. Dank einer Geldspende in Höhe von 5000 Euro von der Bad Waldseer Firma RAFI-systec konnte der Kinderschutzbund 60 neue Markenschulranzen mit Mäppchen und Sporttasche kaufen.

In den Kindergärten in Bad Waldsee, Aulendorf und Bad Wurzach wurden Alleinerziehende, Großfamilien und Familien mit Migrationshintergrund von den Gruppenleiterinnen ausgewählt. Zusätzlich wählte das Jugendamt des Landkreises in Bad Waldsee weitere Familien mit Unterstützungsbedarf aus.