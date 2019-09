Kinderolympiade am Sonntag

Der diesjährige Weltkindertag am 20. September ist unter dem Motto „Wir machen Zukunft-Kinder und Jugendliche mischen mit“ gestanden. Unter diesem Motto erhalten die Kinder am Stand des Kinderschutzbundes, wie dieser in einer Mitteilung schreibt, die Gelegenheit ihre Meinungen und Ideen im unmittelbaren Lebensumfeld wie beispielsweise in Kindergarten und Schule zu Papier zu bringen. Wie in den vergangenen Jahren finden die Aktionen des Kinderschutzbundes Bad Waldsee auch dieses Jahr am verkaufsoffenen Sonntag, 29. September, statt – von 13 bis 17 Uhr am Grabenmühlweg neben der Hüpfburg. Mit der „Kinderolympiade“ für Grundschul- und Kindergartenkinder sollen in den Disziplinen Torwandschießen, Dosenwerfen, Hüpfen, Eierlauf und Seilspringen spielerisch der Ehrgeiz angeregt und diese traditionellen Kinderspiele wiederaufgefrischt werden.