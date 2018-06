Kinderkleiderbörsen sind begehrt trotz Ebay und Co.

Kinderkleiderbörsen sind wichtige Termine im Familienkalender – auch in Zeiten von Ebay und Co. Die Börse in Bad Waldsee zählte 1976 zu den ersten ihrer Art in der Region und wurde im Frühjahr 2013 bereits zum 75. Mal von einem 30-köpfigen Frauenteam organisiert. Die Helferinnen opfern für diese Veranstaltung nicht nur ihre Freizeit, sie unterstützen mit dem Reinerlös auch soziale Projekte, Vereine und Institutionen. In den langen Jahren kamen auf diese Weise insgesamt 35 000 Euro an Spenden zusammen.

Kurz vor der Kleiderbörse für , die vom 17. bis 19. September im katholischen Gemeindehaus über die Bühne geht und mit bis zu 9000 Artikel wieder eine große Auswahl an Kinderbekleidung und Zubehör bieten wird, blicken Margret Kohlschreiber und Monika Bohnert zurück auf die Anfänge 1976. „Ganz bescheiden war das, man brachte noch die eigenen Kleiderbügel von daheim mit“, erinnert sich Kohlschreiber an die ersten Börsen im Kolpinghaus zurück. Damals war die ehemalige Stadträtin selbst junge Mutter, das zweite Kind war unterwegs und sie wusste, was Familien mit Nachwuchs benötigen.

Inzwischen zählt die 62-Jährige zur Großelterngeneration und engagiert sich noch immer im Team der Kinderkleiderbörse. Diese wurde anfänglich von der Frauenunion der CDU getragen und hat nach Kolpinghaus und Schwemme im Gemeindehaus ihre Heimat gefunden. Kohlschreiber: „Wir sind längst ein sehr offener Kreis von Frauen, unabhängig von einer Partei. Mithelfen kann jeder, der Freude an dieser Arbeit hat.“ Nach Einschätzung von Kohlschreiber und Bohnert hat sich die Börse kontinuierlich entwickelt, man habe auch Anregungen der Besucher zum Ablauf der Auktion aufgenommen und inzwischen können Mütter sogar die Artikellisten aus dem Internet herunterladen.

„Als Ebay aufgekommen ist, hatten wir große Bedenken, ob unsere Börse noch attraktiv ist für die Eltern. Aber wir hatten praktisch keinen Einbruch, weil sich der Verkauf von gebrauchter Babykleidung mit vielen Kleinteilen bei Ebay nicht lohnt für die Eltern“, weiß Margret Kohlschreiber. Zur Kundschaft der Kinderkleiderbörse zählen inzwischen Großmütter, die schon als Mütter hier gebrauchte Kleidung und Spielsachen besorgten oder Gebrauchtes verkauften. „Die kaufen bei uns den Zweit-Kindersitz für das Auto und andere Dinge, die man für die Enkel benötigt, die aber auch aus zweiter Hand ihren Zweck noch gut erfüllen“, berichten die beiden.

Geld sparen ist nur eine Motivation von Familien, die sich vom Besucheransturm bei den Second-Hand-Börsen nicht abschrecken lassen. „Ich höre von den jungen Frauen auch, dass sie bewusst gebrauchte Kleidung suchen, weil die Schadstoffe in den Textilien bereits ausgewaschen sind und weil heute immer mehr Menschen auf Nachhaltigkeit achten“, erzählt Margret Kohlschreiber, die nach Annemarie Bachner und Helga Scheible Leiterin der Kinderkleiderbörse ist und den großen Zusammenhalt im Frauenteam lobt. „Die jüngste Helferin ist knapp über 30, die älteste weit über 80 Jahre alt, aber alle sind sie da, wenn die Börse ansteht, und machen begeistert mit.“

Und sie stellen nicht nur eine Auktion auf die Beine, bei der Familien sparen können: Sie unterstützen mit dem Reinerlös nach Abzug von Saalmiete und weiterer Unkosten soziale Projekte in der Region. „Insgesamt haben wir in den 37 Jahren 35 000 Euro gestiftet und Sachspenden in unbekannter Höhe an Bedürftige abgegeben“, hat Margret Kohlschreiber zusammengerechnet. Regelmäßige Zuwendungen erhalte etwa der Kinderschutzbund, der sich bei der Hausaufgabenbetreuung für Schüler am Ort engagiert, und auch das KBZO in Weingarten zählt zu den Adressaten. „Aber es waren auch viele einzelne Sozialprojekte darunter, deren Initiatoren wir kennen und wissen, dass das Geld zu 100 Prozent bei den Bedürftigen ankommt“, so die Börsenleiterin dazu.

Die nächste Börse im katholischen Gemeindehaus steht bevor: Nummernausgabe: ab 9. September unter Telefon 07524/6453 (Margret Kohlschreiber) oder 07524/7959 (Monika Bohnert); Annahme pro Anbieter maximal 30 Artikel (Größen 50 bis 182): 17. September von 8 bis 17 Uhr; Verkauf: 18. von 8 bis 17 Uhr und 19. von 8 bis 11 Uhr; Auszahlung: 19. von 13 bis 17 Uhr. Artikellisten: in den Geldinstituten, Kindergärten, Stadtbücherei und im Bürgerbüro.