Kindergarten-Anmeldung in der Woche vom 20. bis 24. Januar

Die Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2020/21 ist vom 20. bis zum 24. Januar 2020. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit. Das gemeinsame Anmeldeverfahren soll eine zügige Bearbeitung und eine frühzeitige Information der Eltern ermöglichen. In dieser Woche haben die Eltern auch die Möglichkeit, die Einrichtungen zu besichtigen und Fragen zu stellen.

Alle Kinder, die während des folgenden Kindergartenjahres (September 2020 bis August 2021) einen Kindergarten- oder Krippenplatz benötigen, müssen angemeldet werden. Eltern melden ihre Kinder nur in der Wunscheinrichtung an. Bis spätestens 1. Februar 2020 erhalten die Eltern eine Zusage, sollte die Aufnahme im Wunschkindergarten möglich sein, teilt die Stadt weiter mit. Die Anmeldung wird erst verbindlich, wenn eine schriftliche Bestätigung der Eltern bis zum 14. Februar 2020 erfolgt. Bei nicht fristgerechter Bestätigung behält sich die Stadtverwaltung vor, den Platz anderweitig zu vergeben. So soll die Blockierung von Kindergartenplätzen durch Mehrfachanmeldungen ausgeschlossen werden.

In einigen Kindergärten stehen auch begrenzt Plätze für Zweijährige in altersgemischten Gruppen zur Verfügung, so die Stadt weiter. In den Kindergärten Eugen Bolz, Im Eschle und St. Martin gibt es separate Krippengruppen. Im Kinderhaus Döchtbühl gibt es in altersgemischten Gruppen Ganztagesplätze für Kinder von einem bis sechs Jahren.