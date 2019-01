Kindergarten-Anmeldewoche steht bevor

Die Anmeldewoche für das Kindergartenjahr 2019/2020 findet von Montag, 21. Januar, bis Freitag, 25. Januar, statt. Das gemeinsame Anmeldeverfahren soll eine zügige Bearbeitung der Anmeldungen und somit auch eine frühzeitige Information der Eltern ermöglichen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. In dieser Woche haben die Eltern auch die Möglichkeit, die Einrichtungen zu besichtigen und Fragen zu stellen.

Alle Kinder, die während des folgenden Kindergartenjahres (September 2019 bis August 2020) einen Kindergarten- oder Krippenplatz benötigen müssen laut Mitteilung angemeldet werden. Eltern melden ihre Kinder in der gewünschten Einrichtung an.

In den Kindergärten Im Eschle, St. Martin, Unterm Regenbogen und Betreuungsoase Hopfenweilerweg können Termine zur Anmeldung telefonisch vereinbart werden. Die Anmeldezeit in den weiteren Kindergärten sind: Im Kindergarten Gut-Betha am Montag und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Im Kindergarten St. Paul am Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr. Im Eugen-Bolz-Kindergarten am Montag und Mittwoch von 8 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr sowie am Dienstag von 8 bis 12 Uhr. Im Kindergarten St. Leonhard in Gaisbeuren am Dienstag von 14 bis 16 Uhr. Im Kindergarten St. Magret in Haisterkirch am Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr. Im Kindergarten St. Maria in Michelwinnaden am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr. Im Kindergarten St. Michael in Mittelurbach am Dienstag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und im Kindergarten Gut Beth am Dienstag von 14 bis 16 Uhr. Im Kinderhaus Döchtbühl gibt es nur noch wenige Plätze. Interessierte sollten sich an die Kindergartenleiterin wenden. In allen Kindergärten können auch telefonisch Termine zur Anmeldung vereinbart werden.

Rückmeldung im Februar

Wenn sie ihr Kind während der Anmeldewoche in einem Kindergarten angemeldet haben, erhalten die Eltern bis spätestens Freitag, 1. Februar, eine Zusage, sollte die Aufnahme im Wunschkindergarten möglich sein. Die Anmeldung wird erst verbindlich, wenn eine schriftliche Bestätigung der Eltern bis zum 15. Februar erfolgt, teilt die Stadtverwaltung mit. Geht die Bestätigung nicht fristgerecht ein, kann der Platz anderweitig vergeben werden. Damit solle laut Mitteilung die Blockierung von Kindergartenplätzen durch Mehrfachanmeldungen ausgeschlossen werden.

In einigen Kindergärten stehen auch begrenzt Plätze für Zweijährige in altersgemischten Gruppen zur Verfügung. In den Kindergärten Eugen-Bolz, Im Eschle und St. Martin gibt es separate Krippengruppen. Im Kinderhaus Döchtbühl gibt es laut Mitteilung in altersgemischten Gruppen Plätze für Kinder von einem bis sechs Jahren. Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren gibt es bei Katja Jedlitschka vom Fachbereich Schulen, Bildung und Betreuung. Sie ist dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr telefonisch unter der Nummer 07524 / 941731 sowie per E-Mail k.jedlitschka@bad-waldsee.de erreichbar.