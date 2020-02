Kinderfasnetsdiscos sorgen für gute Laune am Gumpigen und Rosenmontag

Der Kinderschutzbund Bad Waldsee bietet am Gumpigen Donnerstag und am Rosenmontag wieder Kinderfasnetsdiscos im Peterskeller des Katholischen Gemeindehauses an. An beiden Tagen sind alle Kinder und Jugendliche von 10 bis 15 Jahren jeweils von 14 bis 18 Uhr willkommen, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Seit 14 Jahren gebe die Kinderfasnetsdisco den Kindern und Jugendlichen dieser Altersgruppe an den beiden Fasnetstagen die Möglichkeit, bei Discomusik alkoholfrei und rauchfrei tanzen und feiern können. Der Kinderschutzbund bietet nur alkoholfreie Getränke zum Preis von einem Euro an. Auch dieses Jahr werde der Peterskeller wieder von den Ministranten dekoriert, DJ Janos und Paul heizen allen Kindern und Jugendlichen kräftig ein. Mitarbeiter des Kinderschutzbundes und des Jugendhauses stehen an der Theke, die Narrenzunft unterstützt die Kinderfasnetsdisco finanziell und die Katholische Gemeinde stellt den Peterskeller kostenlos zur Verfügung. Foto: Ritter