Kinderfasnet mit Kasperle und Disco

Das Regenwetter am „ruaßigen“ Freitag hat das größte närrische Ereignis im Haistergau nur kurz während des Umzugs vom Klosterhof zur Gemeindehalle gestört. Denn danach spielte sich das gesamte fasnachtliche Geschehen in der proppenvoll besetzten Halle ab. Kinderumzug und Kinderball sind seit vielen Jahren in Haisterkirch das fasnachtliche Hauptereignis am Ort. Der fröhlich-närrische Nachmittag für Jung und Alt in der Haisterkircher Gemeindehalle lockte nicht nur die Haisterkircher Kinder sondern auch viele aus der Gesamtstadt an.

Eine Familie aus Bad Waldsee bedankte sich ausdrücklich bei Haisterkirchs Ortsvorsteherin Rosa Eisele dafür, dass in Haisterkirch diese beliebte Kinderfasnet stattfinden kann: „Das ist hier alles super organisiert und für die Kinder wird außergewöhnlich viel geboten.“ Die Umzugssicherung hatten freundlicherweise Polizeibeamte aus Bad Waldsee übernommen.

Die vielen Mäschkerle wurden von Eltern und auch Großeltern begleitet. Angeführt wurde die närrische Schar von der Musikkapelle Haisterkirch unter Leitung von Florian Hubl. Die Musikanten sorgten mit schwungvollen, närrischen Klängen auch nach dem Umzug noch in der Halle für beste Unterhaltung. Auf dem Weg zur Gemeindehalle wurde traditionell bei der Filiale der Volksbank Allgäu-Oberschwaben und der Bäckerei Herrmann Halt gemacht. Von der Rampe des Geschäfts „Um´s Eck“ ließen Mitarbeiterinnen der Unternehmen wieder einen wahren Regen von Süßigkeiten über die junge Narrenschar niedergehen. Vor der Gemeindehalle hatte sich schon eine riesige Schlange von Wartenden gebildet, die aber erst nach den Musikanten Einlass bekamen. Im Nu waren dann alle Sitzgelegenheiten belegt worden.

Ein ausgefeiltes Programm erfreute die Besucher

Das Organisationsteam der Haisterkircher Elterninitiative unter Leitung von Stefan Klesel hatte wie gewohnt zusammen mit der Narrenzunft „Waldhex“ Osterhofen-Hittelkofen und vielen freiwilligen Helfern auch des Sportvereins den Kindernachmittag super vorbereitet. Das gesamte Programm war so ausgefeilt ausgerichtet, dass die junge, nett kostümierte Narrenschar stets im Mittelpunkt stand. In der Hallenmitte war Platz frei gehalten worden für einen Geräteparcours. Toben, turnen und tanzen waren angesagt. Da konnten sogar die Allerjüngsten unter Beistand von Erwachsenen mitmachen beim Balancieren, Durchkriechen, Klettern, Springen oder Rutschen und ihre Bewegungsfreude demonstrieren.

Mit viel Spielfreude und toller Mimik

Die lange Theke mit einem von Eltern gespendeten, umfangreichen leckeren Torten- und Kuchen- und später mit deftigem Vesperangebot war stets umlagert. Alles gab es zu familienfreundlichen Preisen. Das traditionelle Kasperltheater bildete wiederum den Höhepunkt der Haisterkircher Kinderfasnet. Die spielfreudigen, mimik- und sprechstarken Schauspieler der Narrenzunft Waldsee um Roland Umbrecht rückten die bekannten Figuren, die zu einem Kasperltheater gehören, beim neuen Szenenspiel „Skandal im Haistergau“ spannend und lebendig ins Rampenlicht.

Neben Süßigkeiten gab es auch Wurst und Wecken

Dicht gedrängt saßen die Kinder auf dem Boden direkt vor der Kasperl-Bühne und verfolgten begeistert das Spielgeschehen. Nach dem Kasperlschauspiel, das am Fasnetsdienstag in Bad Waldsee ebenfalls zur Aufführung gelangt, wurde die junge Narrenschar nochmals mit Süßigkeiten und dazu mit Wurst und Wecken beglückt. Zum Abschluss des Kinderballs übernahm Eva Wassner die Regie in der Hallenmitte. Zu flotten Rhythmen bekannter Kinderdisco-Melodien verstand sie es glänzend, die gesamte Kinderschar zum Mitmachen der vorgeführen Bewegungsabläufe zu animieren.