Kinderfasnet der Königstäler Narren

Die Königstäler Narren haben die Kinder der Gemeinde mit einem Narrenbrief eingeladen – als Mäschkerle verkleidet – am Fasnetssamstag, den 26.2. zwischen 10 und 12 Uhr zum Dorfplatz in Mittelurbach zu kommen um sich ein Fasnetspräsent abzuholen. Nach der Begrüßung durch Präsident Gerhard Frick durften die Kinder starten. Doch um an die Fasnetsbox zu kommen, mussten die Kinder einen Parcour überwinden. Das Event wurde von den Kindern mit ihren Eltern sehr zahlreich angenommen und den Kindern gefiel das so gut, dass sie den Hindernislauf gleich mehrere Male absolvierten. Zur musikalischen Unterhaltung spielten die Sammlermusikanten Fasnetslieder dazu. Zum Ende der Veranstaltung marschierte dann die Lumpenkapelle der Königstäler Narren – d’Urbachl auf dem Dorfplatz ein und spielte auf.