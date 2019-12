Kinderbetreuung beim Mütter-Deutschkurs in Bad Waldsee

Seit einigen Wochen treffen sich in Bad Waldsee arabisch sprechende Frauen zu einem besonderen Sprachkurs. Während sich die meist jungen Mütter mit Kursleiterin Waltraud Ritter-Sturies um den Spracherwerb in Deutsch bemühen, werden die Kleinkinder und Babys im Nebenraum von einer deutschen Pädagogin und zwei syrischen Frauen mit deutschem Sprachdiplom liebevoll betreut.

Laut Pressebericht ist der Kurs für die Mütter thematisch besonders auf die Anforderungen im Alltag ausgerichtet, etwa der Kommunikation in Kindergarten und Schule, beim Kinderarzt oder im sozialen Umfeld. Am Kurs nehmen derzeit 15 Frauen und bis zu zwölf Kinder im Alter zwischen einem Monat und drei Jahren teil. Das Projekt wurde möglich durch die Zusammenarbeit von Landratsamt Ravensburg, das die Finanzierung übernimmt, der Stadt Bad Waldsee, die die Räume in der Steinstraße zur Verfügung stellt und dem Kinderschutzbund Bad Waldsee, der die Finanzierung der Kinderbetreuung trägt. Das erfolgreiche Projekt soll im neuen Jahr fortgesetzt und die Themen noch mehr auf pädagogische und erzieherische Bereiche ausgeweitet werden.