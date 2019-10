Kinderakademie: Neue Geschäftsführerin setzt neue Schwerpunkte

Anmeldungen für die Kurse sind ausschließlich per E-Mail an info@kuja-bw.de möglich. Weitere Infos zum Programm unter www.kuja-bw.de

Zur Person

Anna Göttel (32) lebt und arbeitet in Bad Schussenried, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach ihrem Abitur 2007 studierte sie als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes an der Universität Konstanz Lehramt für Deutsch, Englisch und Geschichte. Während ihrer Studienzeit absolvierte sie unter anderem Schulpraktika in Großbritannien und Usbekistan. Das Referendariat absolvierte die gebürtige Heidenheimerin am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Weingarten sowie am Welfengymnasium Ravensburg. Seit 2013 ist sie als Studienrätin in Vollzeit am Caspar-Mohr-Progymnasium in Bad Schussenried beschäftigt. 25 Prozent ihres Deputates entfallen jetzt auf ihre Tätigkeit an der Kinder- und Jugendakademie Bad Waldsee. Die zweifache Mutter engagiert sich an ihrem Wohnort ehrenamtlich und war Gründungsmitglied des Fördervereins „Zwergenfreunde“ für die Kinderkrippe. (saz)