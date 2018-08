Kinder werden zu Schatzsuchern mit Karte und Kompass

Seit vielen Jahren ermöglicht der Kinderschutzbund im Sommer rund 15 Grundschulkindern eine kostenlose Abenteuerwoche im Tannenbühl. Laut Pressemitteilung des Kinderschutzbunds, führte Naturpädagoge Rainer Schall die Jungen und Mädchen jeden Tag von 9 bis 16 Uhr in eine andere Zeitepoche. Zwei Mitarbeiter des Kinderschutzbunds unterstützten ihn dabei.

Wie in der Steinzeit bauten die Kinder Hütten aus Blättern, erforschten verschiedene Tiere und lernten viele Pflanzen kennen. Mit Begeisterung bastelten die Kinder eigene Bögen und erprobten sich im Bogenschießen. Als Piraten der Karibik verwandelten sich die Kinder in Schatzsucher und machten sich mit Karte und Kompass auf den Weg. Nach vier sonnigen Tagen schnitzten die Teilnehmer am letzten Tag in der Grillhütte hölzernes Essbesteck und Pfeifen und beendeten die Waldwoche mit Stockbrot am Lagerfeuer. Zusätzlich überraschte die Braunviehkönigin Beate Bühler die Kinder mit selbstgemachtem Bauernhofeis.