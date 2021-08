Kinder-und Jugendfilme im Ferienspaß-Programm

Wie in den vergangenen Jahren bietet das Stadtkino seenema in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus prisma wieder vier aktuelle Kinofilme für Kinder und Jugendliche zum Ende der Sommerferien an, heißt es in einer Mitteilung des Kinos in Bad Waldsee. „Jim Knopf und die wilde 13“, „Drachenreiter“ und „Peter Hase 2“ sind empfohlen für Kinder ab 6 Jahren, der neue Ostwind-Film „Ostwind – der große Orkan“ ist ab 10 Jahren geeignet. Die Filme werden in mehreren Vorstellungen gezeigt – die Spielzeiten sind auf der Homepage des Kinos seenema einzusehen. Der Eintrittspreis beträgt wie in den Vorjahren ermäßigt vier Euro.

Aufgrund der neuen Corona-Regeln kann das Kino wieder voll ausgelastet werden, allerdings müssen die Kontaktdaten erhoben werden. „Also bitte etwas früher kommen“, so die Kinobetreiber. Schülerinnen und Schüler fallen nicht unter die 3-G-Regel, müssen aber zum Einlass einen gültigen Schülerausweis mitbringen. Reservierungen können nicht entgegengenommen werden.