Kinder spielen inmitten der Besucher die Weihnachtsgeschichte nach

Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein, heißt es in dem jahrhundertealten Weihnachtslied. Die Geschichte dazu findet man in der Bibel im Lukasevangelium. Besonders anschaulich jedoch wird das Weihnachtsevangelium in den Krippenfeiern, die Jahr für Jahr an Heilig-Abend die Geschichte von der Geburt Jesu Christi in familienfreundlicher Art und Weise darstellen. In Michelwinnaden organisiert das Team Junge Gemeinde die Krippenfeier, zu der auch dieses Jahr die Kirche wieder bis zum letzten Platz mit Gläubigen gefüllt war. 22 Kinder und vier Erwachsene spielten die verschiedenen Rollen.

Texte sitzen tadellos

Gleich mehrere ältere Kinder waren dieses Jahr zur Jugendkapelle Michelwinnaden gewechselt, um die Krippenfeier musikalisch zu begleiten. Beim Organisationsteam war man deshalb froh, dass sich vier Väter bereit erklärten, je eine Rolle als Heiliger König oder Wirt zu übernehmen. „Dieses Jahr haben wir sehr viele Kindergartenkinder im Einsatz“, erklärte Martina Spähn im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Diese hatten ihre Texte jedoch tadellos gelernt, und die Krippenfeier begeisterte wieder alle beteiligten Familien.

Die Weihnachtsgeschichte war in eine Rahmenhandlung eingebettet, in der sich die beiden Kinder Theodor Hähle und Beate Miller Gedanken über das richtige Geschenk für das Christkind machten. Dabei verfolgten die beiden von der Kanzel aus das Geschehen, das sich vor ihren Augen im Mittelschiff der Kirche und vor dem Volksaltar abspielte. Es ging los mit der Herbergssuche von Maria und Josef. Bei den Wirten, deren Gasthäuser entlang des Mittelgangs platziert waren, wurden sie schroff abgewiesen. Im Stall, der vor dem Volksaltar gestaltet war, fanden sie Zuflucht, und das Jesuskind wurde in der Krippe geboren.

Zwei Beobachter auf der Kanzel

Alsbald trat die Engelschar in Erscheinung und verkündete dem einzigen Hirten mit seinen drei Schafen die Botschaft von der Geburt Jesu. In der Tat fand er alles so, wie es verkündet wurde. Maria (Greta-Madeleine Metzler), Josef (Sebastian Storrer), das Kind in der Krippe und daneben Ochs und Esel. Es dauerte nicht lang, dann erscheinen auch noch die Heiligen Drei Könige mit ihren Geschenken. Doch das größte Geschenk ist Jesus Christus selbst, erkannten Theodor und Beate von ihrem exponierten Platz aus.

Zu den einzelnen Szenen spielte die Jugendkapelle Michelwinnaden passende Stücke: „Ihr Kinderlein kommet“, „Zu Bethlehem geboren“, „Vom Himmel hoch da komm ich her“, „Kommet Ihr Hirten“, „Oh du Fröhliche“ und selbstverständlich auch „Stille Nacht“. Vor allem beim letzten Stück sangen alle Besucher der Feier kräftig mit. Insgesamt hatte die Krippenfeier mit rund 30 Minuten Spieldauer eine familienfreundliche Länge, die auch von Kleinkindern noch gut bewältigt werden konnte.