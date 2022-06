Kinder-Schnuppertraining beim SV Haisterkirch

Bei den Ballspielarten gehört das Fußballspiel nach wie vor bei uns zu den beliebtesten Sportarten. Nachdem die Regeln im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gelockert worden sind, sind die Trainingsangebote für Gruppen im vollen Umfang wieder möglich geworden.

Die Jugendabteilung des SV Haisterkirch unterstützt das Freizeitverhalten von Mädchen und Jungen und bietet Kindern ab 4 Jahren (also Jungen wie Mädchen) jetzt wieder ein interessantes Schnuppertraining an. Am Samstagvormittag, 25. Juni, von 10 Uhr bis etwa 12 Uhr können die Kinder schon mal bei einem Schnuppertraining auf dem Sportplatz des SVH bei Spiel- und Spaßangeboten testen, ob ihnen eine schöne Kinderfußballzeit auch Freude bereiten könnte. Einfach kommen und testen. Die Eltern sind gern gesehene Gäste. Auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen wird das Schnuppertraining durchgeführt, dann eben in der Halle.

Jugendtrainer des SVH zeigen auf, wie auf vielfältige Weise Spiel- und Bewegungserfahrungen gesammelt werden können. Erfolgserlebnisse werden sich einstellen, denn das Freizeitangebot mit anderen Kindern soll einfach Spaß machen und die Freude an einer beliebten Mannschaftsportart wecken. Die teilnehmenden Kinder bei diesem Schnuppertraining erhalten vom Verein eine kleine Belohnung in Form von Snacks und dazu ein Getränk. Anmeldungen telefonisch unter 0170 / 23 47 462 oder per Mail an: jugendleiter@sv-haisterkirch.de.