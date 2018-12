Kinder-Krippenfeier ist ein Großereignis

Die Krippenfeier am Heiligen Abend hat in diesem Jahr nicht in der Haisterkircher Pfarrkirche abgehalten werden können. Bekanntlich werden die Pforten von St. Johannes Baptist nach der langen Sanierungsphase erst am 13. Januar wieder geöffnet. Dieses Mal war dafür die Gemeindehalle Haisterkirch mit mehr als 300 Personen aus der ganzen Seelsorgeeinheit voll besetzt.

Etliche der Gekommenen mussten in der Halle mit einem Stehplatz vorliebnehmen. Viele junge Familien – auch Omas und Opas – waren gekommen, um dem Krippenspiel, das seinen Anfang beim Klosterhof nahm, beizuwohnen. Dieses Mal war der Gang vom Klosterhof zur Gemeindehalle mit einer recht anschaulichen Herbergssuche verbunden. Das Wetter war übrigens geradezu ideal. Es war ein großer religiös gepräger Umzug, bei dem Pfarrer Stefan Werner mit den Kommunionkindern, die aufgrund der Bekleidung als Engel, Hirten, kaiserlicher Bote, Herbergsmütter, Maria und Josef gut erkennbar waren, anführten. Auch ein Esel durfte die Gruppe begleiten.

Unterwegs wurde die Herbergssuche mit dem Abweisen an Haustüren drastisch vor Augen geführt. In der Gemeindehalle fanden Maria und Josef dann den historisch so beschriebenen einfachen Stall mit der Krippe. In die jedoch das lebendige Jesuskind nicht gelegt werden konnte, denn der Drang in die Arme der Mutter war bei dem Baby einfach zu groß.

Beim Krippenspiel handelt es sich um eine kindgemäße Darstellung des Geschehens vor rund 2000 Jahren, als in einem Stall der Heiland geboren wurde. Pfarrer Werner leitete als Sprecher und Interviewer auch den Wortgottesdienst und spendete am Schluss den weihnachtlichen Segen. Nicht an der Orgel, sondern am Keyboard begleitete dieses Mal Andreas Buck bekannte Weihnachtslieder bis hin zum inbrünstig gesungenen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Ein Bläserensemble des Musikvereins Haisterkirch intonierte beim Klosterhof, bei der Herbergssuche und in der Gemeindehalle stimmungsvolle adventliche und weihnachtliche Weisen.

Pfarrer Stefan Werner bedankte sich bei den zukünftigen Erstkommunionkindern, bei den Helfern und Mitgestaltern, ohne deren Zutun diese beeindruckende Krippenfeier so nicht möglich gewesen wäre. Besonders dankte er drei Müttern, die wesentlich Regie geführt hatten. Seinen Dank richtete er an den Organisten, das Bläserensemble der Musikkapelle Haisterkirch und auch an die vielen Kinder, die schon jetzt in großer Zahl ihre Sternsingerkässchen (Opfer für arme Kinder) mitgebracht und vor der Krippe niedergelegt hatten.