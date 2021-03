Kinder können in Bad Waldsee Oster-Kreativtüten abholen

Sollten Tüten übrig bleiben, stehen diese im Anschluss an die Aktion in den Katholischen Pfarrkirchen in Bad Waldsee und Reute bereit und dürfen dort mitgenommen werden. Mehr zur Familienbildung gibt es unter www.familienbildung-bw.de

In der Zeit ohne Krabbel- und Spielgruppen sind die Kreativtüten der Familienstiftung eine willkommene Abwechslung für die Familien in Bad Waldsee gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Es habe viele glückliche Kinderaugen gegeben, über die sich die Mitglieder des Leitungsteams der Familienbildung und die Gruppenleiterinnen der Eltern-Kind-Gruppen sehr gefreut hätten. Daher werde die Aktion auf Ostern wiederholt.

Die kostenlosen Ostertüten für Kinder ab neun Monate bis etwa sieben Jahre können (solange der Vorrat reicht) am Freitag, 26. März, von 10 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 15.30 Uhr sowie am Samstag, 27. März, von 10 bis 11 Uhr wieder am Eingang IV des katholischen Gemeindehauses im Klosterhof in Bad Waldsee abgeholt werden. Für die Abholung gelten die bekannten Hygieneregeln, das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. „Es ist schön, die Ziele, die wir mit unserer Arbeit verfolgen, wenigstens ein bisschen umsetzen zu können“, so die einheitliche Meinung. Das ehrenamtlich aufgestellte Organisationsteam arbeitet seit mehr als 40 Jahren unter dem Leitgedanken, Familien in ihrer jeweiligen Lebenssituation zu begleiten. Diese werde zurzeit jedoch zur Herausforderung und sei doch wichtiger denn je. Angebote wie die Eltern-Kind-Gruppen als festes Standbein sowie sämtliche anderen Veranstaltungen, Kreativ-, Zirkus- und Entspannungskurse, Workshops und Vorträge für fast jedes Alter könnten nicht stattfinden.

Wenn die Familienbildung in einem „normalen“ Jahr mehr als 1300 Veranstaltungsteilnehmer zählte und neben den Baby-, Krabbel- und Spielgruppen mehr als 35 Vorträge, Kurse und Workshops organisierte (Jahr 2018), so sei nun seit fast einem Jahr eine verlässliche Planung schlichtweg nicht möglich. Aufgrund der ungewissen Situation zu den Startterminen könnten aktuell nicht einmal mehr Anmeldungen für die Eltern-Kind-Gruppen angenommen werden.

Für die nahe Zukunft wünscht sich das derzeit siebenköpfige Leitungsteam deshalb, dass zumindest die Eltern-Kind-Gruppen bald wieder starten dürfen und viele junge Eltern dadurch auch wieder die Möglichkeit bekommen, sich unter pädagogischer Anleitung mit anderen austauschen zu können.