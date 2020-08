Kinder erleben eine Abenteuerwoche im Tannenbühl

Wie in den Vorjahren haben die Bildungsstiftung Bad Waldsee und der Natur- und Umweltfonds der Kreissparkasse Ravensburg sowie erstmalig die Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren und der Rotary Club Bad Waldsee-Aulendorf die kostenlose Teilnahme an der Abenteuerwoche des Kinderschutzbundes Bad Waldsee unterstützt.

So erlebten Niklas, Sina, Hafsa, Glenn und zwölf weitere Grundschulkinder aus verschiedenen Ländern eine spannende Woche im Tannenbühl, teilt der Kinderschutzbund mit. Naturpädagoge Rainer Schall führte die Jungen und Mädchen jeden Tag von 9 bis 16 Uhr in eine andere Zeitepoche. Jeweils zwei Mitarbeiter des Kinderschutzbundes unterstützten ihn dabei täglich. Wie in der Steinzeit wurden Hütten aus Zweigen gebaut, verschiedene Tiere erforscht und viele Pflanzen erklärt.

Die Kinder bastelten eigene Bögen und erprobten sich im Bogenschießen. Als Piraten der Karibik verwandelten sie sich in Schatzsucher und machten sich mit Karte und Kompass auf den Weg. Am letzten Tag schnitzten sie aus Holz Essbesteck und Pfeifen. Die Waldwoche wurde mit Stockbrot am Lagerfeuer beendet.