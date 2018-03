Kinder beschäftigen sich mit Kreuzweg

In der Frauenbergkapelle sind am Karfreitag, morgens um 9.30 Uhr rund 30 Schüler zusammengekommen, um gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern den Kreuzweg zu beten. Gemeindereferentin Kerstin Ploil hatte eine kindgerechte Fassung der Geschehnisse um den letzten Weg Jesu, von der Verurteilung bis zum Tod am Kreuz auf Golgota vorbereitet. Die 14 typischen Kreuzwegmotive hatten Schülerinnen der dritten Klasse der Grundschule Haisterkirch in eindrücklicher Weise gemalt. Die Bilder wurden projiziert und die entsprechende Textpassage aus der Bibel von Ploil gelesen. Ein Teil der anwesenden Schüler ergänzten die einzelnen Kreuzwegstationen mit Geschichten aus dem Schüleralltag, die zum Nachdenken anregten. Ist es wirklich ein tolles Gefühl mit Macht andere in Bedrängnis zu bringen? Sollten nicht vielmehr die Augen für das Leid des Nächsten offen sein? Am Ende des Kreuzwegs liegt Jesus im Grab. Doch für die Christen gehe es mit dem leeren Grab weiter, mit der Auferstehung Jesu, die wir an Ostern feiern, erklärt Ploil.