Kind verliert Kontrolle über Tretroller

Ein fünfjähriges Mädchen hat am Mittwochabend in der Johann-Sailer-Straße die Kontrolle über ihren Tretroller verloren. Das Kind kam laut Polizeibericht ins Straucheln und stieß mit dem Kopf gegen den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Opel. Es verletzte sich dabei leicht im Gesichtsbereich und an den Armen. Am Auto entstand ein geringer Schaden.