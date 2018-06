Kind verletzt sich bei Unfall

Ein neunjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Weidenstraße schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin in Richtung Fliederstraße, als es auf Höhe des Wacholderwegs zur Kollision mit dem Kind kam. Das Kind war mit dem Fahrrad unterwegs. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen ins Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Kißlegg zu melden. Telefon: 07563/90990.