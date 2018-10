Khemais Haboubi feierte 80. Geburtstag

Tunesischer Waldseer oder Waldseer Tunesier – beides trifft auf Khemais Haboubi zu, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag in jugendlicher Frische im Kreise von Familie und Freunden feiern konnte.

Eines ist jedoch sicher: Der Jubilar ist Waldseer, und damit auch Oberschwabe, mit Herz. Alfred Maucher gratulierte bei einem Besuch im Namen der Stadt, aber auch persönlich und traf einen 80-Jährigen an, der von Bad Waldsee und den Menschen auch noch nach 48 Jahren angetan ist. Seine Heimat, sagt Khemais Haboubi, ist Bad Waldsee – obwohl er auch immer noch regelmäßig in sein Geburtsland und in seine Geburtsstadt Tunis reist. So erzählt er auch viele Geschichten von seiner Auswanderung vor vielen Jahrzehnten und seinem Wurzelschlagen in einem für ihn zunächst fremden Land. Aber heute, so sagt er, fühlt er sich hier zuhause und immer noch sehr wohl. Übrigens gilt dies auch für seine ganze Familie, mit der der Gast ebenfalls nette Gespräche führte. Alfred Maucher erfuhr viel von Fremdsein und den damit verbundenen Schwierigkeiten, aber auch davon, wie man sich mit Fleiß und Willen integrieren und Anerkennung erfahren kann. Foto: Stadtverwaltung