Keine neuen Corona-Fälle in Waldsee und Aulendorf

In den vergangenen drei Tagen hat es weder in Bad Waldsee noch in Aulendorf neue Corona-Fälle gegeben. Das geht aus der wöchentlich zweimal verschickten Statistik des Landratsamtes hervor. Damit bleibt es bei insgesamt 53 bekannten Corona-Fällen in Bad Waldsee und 29 in Aulendorf. 51 Bad Waldseer sind bereits wieder gesund und 17 Aulendorfer haben sich von dem Virus bereits erholt. Im Landkreis Ravensburg sind derzeit insgesamt 167 Infizierte bekannt.