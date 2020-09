Keine neuen Corona-Fälle in Waldsee und Aulendorf

Über das Wochenende sind in Bad Waldsee und Aulendorf keine neuen Corona-Fälle bekannt geworden. Nachdem in Bad Waldsee zum Ende der vergangenen Woche ein bestätigter Fall hinzugekommen ist, sind in der Kurstadt damit insgesamt 52 Bad Waldseer an Covid-19 erkrankt – 48 sind bereits wieder gesund. In Aulendorf haben sich seit März insgesamt 26 Personen infiziert – 14 sind bereits wieder gesund. Die aktuelle Zahl der Infizierten im Landkreis liegt derzeit bei 157 Fällen.