Keine neuen Corona-Fälle in Bad Waldsee und Aulendorf

Nachdem sich die Anzahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen in Bad Waldsee und Aulendorf zuletzt leicht erhöht hatte, sind derzeit keine weiteren Corona-Fälle bekannt geworden. Wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht, sind über das Wochenende keine weiteren Infizierten dazu gekommen. Demnach haben sich in Bad Waldsee bislang 46 Menschen mit dem Virus infiziert, in Aulendorf sind es 23. In Bad Waldsee haben sich 41 bereits wieder davon erholt, in Aulendorf sind acht Menschen bereits wieder gesund.