Keine extra Parkplätze für Bahn-Pendler

Die Umgestaltung und Erweiterung des Parkplatzes am Waldseer Bahnhof hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Haus am Stadtsee für Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, sollen 35 neue Parkplätze entstehen sowie eine Lademöglichkeit für Elektroautos eingerichtet werden. Auch Barrierefreiheit der Bushaltestellen sowie zu den Bahngleisen soll bei dem Umbau geschaffen werden. Einige Stadträte pochten darauf, für Bahnpendler kostenlose Parkplätze direkt am Bahnhof anzubieten. Die Stadtverwaltung verwies dazu erneut auf den Parkplatz an der Biberacher Straße.

Da die Stadt die Fläche westlich des Bahnhofsgebäudes kaufen kann (links vom Gebäude), ist es der Stadtverwaltung möglich, anstatt der ursprünglich geplanten 28 nun 35 neue Parkplätze zu schaffen. Zudem kann dadurch der Fußgängerzugang vom Gehweg entlang der Bahnhofstraße zum Bahnsteig großzügiger gestaltet werden. Für die geplante überdachte Radabstellanlage in Richtung Bahnhofsgebäude ist durch den Flächenzukauf ebenfalls mehr Platz. Mit der Umgestaltung und Erweiterung will die Stadtverwaltung zudem eine Lademöglichkeit für Elektro-Autos installieren und die Bushaltestelle auf der Bahnhofseite barrierefrei umbauen. Auch sollen Fußgänger auf der Bahnhofstraße mittels einer neuen Querungshilfe künftig sicherer die Straßenseiten wechseln können.

FW-Stadtrat Franz Daiber war damit unzufrieden, dass keine kostenfreien Bahnpendler-Parkplätze am Bahnhof vorgesehen sind. „Wir wollen doch, dass die Nutzung mit der Bahn zunimmt. Vom Skaterplatz auch im Winter zum Bahnhof laufen zu müssen, und das womöglich noch mit Koffern, ist nicht attraktiv.“ Er plädierte dafür, dass Inhaber einer Bahn-Monatskarte auch einen reservierten Parkplatz am Bahnhof bekommen.

Laut erstem Abgeordneten Thomas Manz sei die Stadtverwaltung nicht in erster Linie dafür da, für Bahnkunden günstiges Parken zu ermöglichen. Die kostenfreien öffentlichen Parkplätze an der Biberacher Straße seien fußläufig gut erreichbar.

Das sah Stadtrat Stefan Senko (FW) anders. Aulendorf und Bad Schussenried wären ein gutes Vorbild für bahnhofsnahes Parken für Pendler. Auch er forderte, die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel wie die Bahn attraktiver zu gestalten, indem die Rahmenbedingen wie beispielsweise Parkmöglichkeiten stimmen.

In Aulendorf „vorbildlich“ gelöst

Auch CDU-Stadtrat Edmund Gresser sprach sich für die Pendler-Parkplätze am Bahnhof aus. In Aulendorf sei dies vorbildlich gelöst worden. „Da läuft man nur unter der Unterführung durch. Und da muss man keinen Cent zahlen.“ Daraufhin Manz: „Und bei uns eben zur Biberacher Straße.“ Dominik Souard (GAL) forderte, die Parkplatz-Tarife so anzupassen, dass „Bahnreisende gute Konditionen bekommen“.

Manz machte deutlich, dass es bei dem Beschluss um die Umsetzung der Parkplatzerweiterung und der Umgestaltungsmaßnahmen ginge und nicht um Parktarife. „Sie verwechseln die Umgestaltung und Erweiterung schon wieder mit der Nutzung“, konterte er die Kritik aus dem Gremium. Sobald die Plätze geschaffen seien, könne man sich nach einem halben Jahr noch mal gemeinsam hinsetzen und sich über das Bewirtschaftungskonzept der Plätze unterhalten.

Bäckerei für Bahnhof gefunden

Zudem sei es wenig sinnvoll, wenn die neu geschaffenen Parkplätze am Bahnhof durch Dauerparker belegt seien. „Wir brauchen auch Kurzzeitplätze, auch für die Bäckerei.“ Auf Nachfrage von Michael Kaiser (GAL) bestätigte die Stadtverwaltung, dass der Vertrag zwischen dem Bahnhofspächter und einer Bäckerei bereits unterschrieben worden sei.

Weitere Fragen drehten sich um die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen. Bekanntlich müssen in Deutschland bis 2020 alle Haltestellen barrierefrei zugänglich sein (SZ vom 20. April 2017: „Bad Waldsee hinkt in Sachen Barrierefreiheit hinterher“). Gresser wollte wissen, warum die vom Bahnhofsgebäude gegenüberliegende Haltestelle nicht auch gleich umgestaltet werden soll. Manz erläuterte, dass das umgesetzt werde, was flächenmäßig machbar sei. Bei der gegenüberliegenden Haltestelle sei der Ausbau problematischer wegen des Hanges und fehlender Fläche. „Wir werden nicht alle Haltestellen bis 2020 schaffen.“

Bereits in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik stand die Umgestaltung und Parkplatzerweiterung am Bahnhof auf der Tagesordnung. Bei zwei Enthaltungen von Franz Daiber (FW) und Michael Kaiser (GAL) befürwortete der Ausschuss die Pläne mehrheitlich. Das war nun auch im Gemeinderat der Fall. Lediglich Edmund Gresser (CDU) und Franz Daiber (FW) enthielten sich.