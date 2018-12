Kein Wochenmarkt an Heiligabend und Silvester

Die Wochenmärkte an den Dienstagen, 25. Dezember und 1. Januar, können nach Angaben der Stadt wegen der Feiertage nicht stattfinden und müssten um einen Tag vorverlegt werden. An Montagen ist es aber vor allem für Gemüsehändler nicht möglich, rechtzeitig frische Ware einzukaufen und anzubieten. Sie haben sich deshalb entschieden, auf die Teilnahme an den Montagen zu verzichten. Andere Händler haben sich dem überwiegend angeschlossen, sodass die üblichen Wochenmärkte an den Dienstagen ersatzlos ausfallen. Die Samstagsmärkte finden wie gewohnt statt.