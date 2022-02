Kein Wochenmarkt am Gumpigen in Bad Waldsee

Am Gumpigen Donnerstag, 24. Februar, entfällt der Wochenmarkt in Bad Waldsee. Er wird auch nicht auf Mittwoch vorverlegt. Der nächste Wochenmarkt findet am Donnerstag, 3. März, wie gewohnt statt. Angeboten werden frische regionale Produkte wie Obst, Gemüse, Backwaren, Wurst, Fleisch, Fisch, Käse, Eier und Gewürze angeboten. Der Gewürzstand ist künftig nur noch jeden ersten Donnerstag im Monat auf unserem Wochenmarkt. Den Hunger zwischendurch kann man am Dinnete-Stand oder bei Imbiss Fuchs stillen.