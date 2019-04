Kein Plastik mehr in der Schulmensa

Künftig werden in der Cafeteria der Mensa am Schulzentrum auf dem Döchtbühl die to go-Produkte ausnahmslos in Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen ausgegeben. Die neu verwendeten Verpackungen sind laut Mitteilung der Stadt Bad Waldsee innerhalb von acht Wochen kompostierbar und biologisch abbaubar. Zudem beteiligt sich die Cafeteria am „Recup“§-Pfandbecher, einer Aktion des Landkreises. Weiterhin setzt die Mensa Gläser, Porzellanteller und Metallbesteck ein. Über die neuen, nachhaltigen Verpackungen, die „Recup“-Becher sowie die Angebote der Mensa kann man sich beim Energietag am Samstag, 27. April, informieren.