„Kein Mann in Sicht“: Künstlerin auf selbstironischer Ich-Erkundungstour

Von Bernd Baur

Dank tatkräftiger Hilfe des Arbeiter-Samariter-Bunds Orsenhausen-Biberach (ASB) ist einer schwerkranken Frau aus Rumänien ihr Herzenswunsch erfüllt worden: Sie darf in ihrer Heimat sterben.

Die todkranke Rumänin, die in Burgrieden mehrere Jahre als Pflegekraft in einem Privathaushalt gearbeitet hat und zuletzt in einem Hospiz in Biberach lebte, hatte den Wunsch, im rumänischen Temeswar im Kreis ihrer Familie zu sterben.

Ich will zum Sterben heim nach Rumänien.