Kaum haben die Narren die Macht, gibts Burger

Die Stadtspitze ist entmachtet, die Narren halten in den nächsten Tagen die Zügel der Stadt fest in ihrer Hand: Beim 82. Narrenrechtabholen am Mittwochabend hat sich die Narrenzunft mit Brief und Siegel wieder das Narrenrecht abgeholt und verstand es sogleich, mit der Narretei zu beginnen. Außerdem gab es eine besondere Ehrung.

Den ersten Applaus des Abends konnte für Bürgermeister Roland Weinschenk für sich verbuchen, der – den Narren in nichts nachstehend – reimend das Fortbleiben des EU-Kommissars Günther Oettinger erklärte: „Vor lauter Brexit findet er keinen Exit.“ Für die erste Überraschung des Abends sorgte die Nachtwächtergruppe. Büttel Franz Müller konnte aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen und so sprang kurzfristig Franz Mosch für ihn ein. „Ich bin wieder da“, verkündete der ehemalige Zunftmeister und Nachtwächter Thomas Bohner fügte keck hinzu: „Wir haben ihn reaktiviert, nicht reanimiert“. Das sorgte für gute Laune, nicht nur bei Tambour Achim Bregler. Zum ersten Mal zeichnete sich Roland Haag als Zunfmeister beim Narrenrechtabholen aus. Mit breitem Lächeln genoss er es sichtlich, Bürgermeister Weinschenk zu entmachten und ihm den obligatorischen Strohhut aufzusetzen.

Ordenskanzler Wigge Groß nahm am Abend außerdem zwei Ehrungen vor. So wurde der stadtbekannte René Auer für sein Lebenswerk gewürdigt. „Er ist ein echter Schwabe, ein waschechter Bad Waldseer und der Michelangelo Oberschwabens“, sagte Groß. Zum Dank der Zunft wurde Auer der Ehrentitel „Obernarr“ verliehen. Damit reiht er sich ein in die Gilde von Rudolf Forcher, Bürgermeister a.D., Alfons Fiegel, Ex-Stadtkämmerer, sowie Günther Oettinger. Außerdem wurde Paul Maucher mit dem Federlestern in Gold ausgezeichnet. Seit 1980 ist er als Kurier beim Narrenrechtabholen nicht mehr wegzudenken.

Süffisante Reime

Hofmarschall Felix Schmidinger reimte süffisant über das Stadtgeschehen. Ganz nebenbei erfuhren die Zuhörer, dass der neue Zunftmeister in Aulendorf wohnt. Ein belustigtes Raunen ging durch den Raum. Haag kommentierte das mit Blick auf die Zugausfälle etwas später so: „Derzeit fährt eh kein Zug nach Aulendorf, also kann ich hier bleiben.“ Applaus. Schmidinger machte sich zudem Gedanken über Weinschenks Abschied als Bürgermeister und meinte nachdenklich: „Man lässt ihn einfach so gewähren, ohne den Löhleweg zu teeren“. Auch die in Sitzungen des Gemeinderats bereitgestellten Brezeln kommentierte Schmidinger geschickt und ließ dabei nicht unerwähnt, dass die Verwaltung hierbei sogar an Butter spart: „Trotzdem für eich Gmoindrät isch’s a gern g’sehenes Futter. Seid Ihr jetzt hier oba die neie Brezgabuaba?“

Um etwas Abwechslung in den Speiseplan der Sitzungen zu bringen, überreichten die Zunfträte den Gemeinderäten Burger von McDonald´s und ließen damit geschickt die vieldiskutierten Rasthof-Pläne, die bekanntlich eine Fastfood-Kette beinhalten, ins Programm einfließen. „Der Bürgermeister vorneweg, kriegt als Chef sogar einen Big Mäc“, verkündete der Hofmarschall noch, ehe die Zuschauer die Idee mit lautem Applaus honorierten.

Ebenfalls laut beklatscht wurde Schmidingers Einfall zur zweiten Karriere des ausscheidenden Ersten Beigeordneten, Thomas Manz. Er könnte doch den Ratskeller übernehmen. „Spezialität dann a gestopfte bis oba na gfüllte Gans, in dr Ratswirtshausstuba ,Zum goldenen Manz’“, betonte der Hofmarschall und musste selbst etwas schmunzeln. Apropos Manz: Schmidinger schlug vor, das „Kapellen-Duell“ zwischen Manz und Pfarrer Stefan Werner bei der beinahe olympischen Disziplin Fingerhakeln beizulegen.

Schmidinger ließ auch dem verhinderten EU-Kommissar Oettinger eine gedeihliche Rolle bei der Volkshochschule Bad Waldsee zukommen. So könnte er – bekannt für sein erheiterndes Englisch – den Hymer-Mitarbeitern die englische Sprache lehren. „It doesn’t matter wheather Thor or Hymer. We are all sitting in one Airstreamer“, reimte der Narr zur Erheiterung der Zuhörer.

Die anwesende Kultusministerin von Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, lobte er für ihren Einsatz rund um das Ruderbundesliga-Rennen auf dem Stadtsee, Ministerpräsident Winfried Kretschmann wurde hingegen getadelt. Bekanntlich gab es Kritik, weil Kretschmann mit dem Hubschrauber und nicht mit der Bahn zu einem Termin im Wurzacher Ried anreiste. Schmidinger stimmte dazu das Lied „Skandal im Naturschutzsperrbezirk“ an und etliche Gäste stimmten sofort mit ein.

Mit seinem Einspruch für die Gemeinderäte ließ Bernhard Schultes den Zunfträten Mundschutz überreichen. „Damit können wir den Waldseer Grenzwert senken“, meinte Schultes und spielte auf einen möglichen Feinstaubalarm an. Nicht zuletzt gab es „Dieser Zunftrat hat Euro 6“-Plaketten. Allseits wurde der „Orden“ mit einem Lächeln quittiert.

Im Anschluss an die offizielle Veranstaltung, die auch in diesem Jahr per Videoübertragung unter den Arkaden verfolgt werden konnte, ging es für die geladenen Gäste weiter ins Museum im Kornhaus. Alle weiteren Fasnetsfreunde konnten sich in den Bars und Restaurants in der Innenstadt mit schmissiger Musik und launigen Anekdoten der närrischen Gruppen auf die Hauptfasnet einstimmen. AHA.