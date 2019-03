Katharina Jost feierte ihren 90. Geburtstag

Zum 90. Geburtstag von Katharina Jost hat Alfred Maucher im Namen der Stadt und des Landes Glückwünsche überbracht. Katharina Jost ist im früheren Jugoslawien geboren und aufgewachsen. Auf dem dortigen deutschen Gymnasium lernte sie ihren vor drei Jahren verstorbenen Mann kennen. 1951 kam die Familie nach Deutschland. Nach einem berufsbedingten Aufenthalt in Ludwigsburg zogen Katharina Jost und ihr Mann im Jahr 1991 nach Bad Waldsee, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Grund dafür war, dass ihr Sohn in Leutkirch arbeitete. Trotz einiger herber Schicksalsschläge, betont Katharina Jost immer wieder, wie dankbar sie sei. Vor allem schätzt sie es, dass die Familienmitglieder Bianca und Lars Hermanowski, sich um sie kümmern und für sie da sind: „Ohne diese beiden könnte ich nicht mehr allein im Hause sein. Ich bin sehr froh, eine so fürsorgliche Hilfe zu haben.“ Unser Bild zeigt Bianca Hermanowski, Katharina Jost und Alfred Maucher. Foto: Stadtverwaltung