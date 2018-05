Katalog von Otterbach erhältlich

Neu erschienen ist der Katalog von Axel Otterbach über seine beiden, aktuell noch laufenden Ausstellungen in Bad Waldsee „Zuerst das Modell“ und in Isny „Schein und Sein“. 37 Seiten stark ist das Werk, das sich mit der Ausstellung in Bad Waldsee befasst – und von der anderen Seite her gibt es 41 Seiten zu der Ausstellung in Isny zu lesen. Der Katalog ist für 7,50 Euro an der Museumskasse im Kornhaus zu den Öffnungszeiten erhältlich. Außerdem führt der Künstler am Samstag, 26. Mai, um 16 Uhr letztmals durch seine Ausstellung „Zuerst das Modell“.