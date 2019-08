Karten kaufen für Narrentreffen in Bad Cannstatt

Die Narrenzunft Waldsee möchte die Maskenträger über die Ausfahrt zum Großen Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) am 18./19. Januar 2020 in Bad Cannstatt informieren. Die Narrenzunft wird dorthin eine zweitägige Ausfahrt organisieren.

Abfahrt ist am Samstag, 18. Januar 2020, um 13 Uhr an der Bleiche und Rückfahrt am Sonntag, 19. Januar 2020, um 18 Uhr. Der Anmeldepreis beträgt pro Person 100 Euro, allerdings sind noch keine finalen Informationen über Hotel und Massenquartier sowie Übernachtungspreise von der ausrichtenden Narrenzunft in Bad Cannstatt vorhanden. Deswegen kann sich der Preis nochmals ändern. Zuzahlungen oder Rückzahlungen erfolgen im Zuge der Kartenabholung an den Infoabenden.

Die Karten werden ab 1. September, 12 Uhr, online über den Zunftshop der Narrenzunft in den Verkauf gegeben (www.narrenzunftwaldsee.de). Ein festgelegte Stückzahl an Karten wird für den Verkauf an den Infoabenden zurückgelegt.

Pro Bestellung kann ein Doppelzimmer (zwei Betten) reserviert werden. Die Zahlung muss innerhalb von sieben Tagen erfolgen, ansonsten wird die Bestellung storniert. Beim Großen Narrentreffen der VSAN besteht eine Beschränkung an teilnehmenden Maskenträgern pro Zunft, sodass die Angabe vom Maskentyp pro Bestellung ebenfalls notwendig ist.