Karten für HG Butzko gewinnen

HG Butzko kommt mit seinem aktuellen Programm „Echt jetzt“ am Freitag, 25. Oktober, ins Haus am Stadtsee. Wie die Macher von Spektrum K mitteilen, haben sie den Kabarettisten nach eineinhalb Jahren wieder nach Bad Waldsee geholt.

In der Ankündigung heißt es: „Wenn man bedenkt wie viel Einfluss mittlerweile das ,digitale Paralleluniversum’ auf den Einzelnen hat, dann ist Orientierung angebracht, um nicht in die Hände dunkler Mächte zu fallen.“ Genau an diesen Punkt habe Butzko seine investigativen Recherchen angesetzt, Hinter- und Abgründe beleuchtet und erschütternde Entdeckungen gemacht. Erschütternd für Zwerchfell und Grips, so die Veranstalter. Gemäß dem Motto „logisch statt ideologisch“ zeigt das Programm laut Pressemitteilung eine Mischung aus Gags, Info, Analyse und Nachdenklichkeit.

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost fünfmal zwei Karten für die Veranstaltung. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 23. Oktober, um 12 Uhr in der Redaktion an unter Telefon 07524 / 978711 an. Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media gibt es unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis im Internet. Karten gibt es auch unabhängig von der Verlosung bei der Touristinfo oder online unter www.kultur-am-see.de