Karten für Flamenco Fusion im Kulturkeller gewinnen

Das Trio Flamenco Entre Amigos um Flamenco-Gitarrist und Komponist Pedro Sanz bietet am Samstag, 14. September, um 20 Uhr Flamenco-Fusion im Kulturkeller des evangelischen Familienzentrums, Burghaldenweg 10, Bad Waldsee. Iosune Lizarte singt und Moisés Toscano spielt Querföte. Karten im Vorverkauf gibt es in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre zahlen 15 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 20 Euro. Verbindliche Reservierungen sind möglich per E-Mail an s.essich@gmx.net. Die Schwäbische Zeitung verlost 3x2 Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 11. September, um 12 Uhr in der Redaktion unter der Telefonnummer 07524 / 978711 an. Foto: Entre Amigos