„Karrierebegleiter“ helfen Werkrealschülern bei der Lehrstellensuche

Raus aus der Schule, rein in den Berufsalltag: Dieser Schritt ist für Heranwachsende ein recht großer – zumal längst nicht alle Schüler auf Anhieb ihren „Traumjob“ finden. Und da treten „Karrierebegleiter“ wie Hilde Purkart an der Waldseer Döchtbühlschule auf den Plan und unterstützen die Jugendlichen. Sie stehen ihnen beim Bewerbungsverfahren beratend zur Seite und bauen sie mental auf, wenn immer neue Absagen am Selbstwertgefühl der Werkrealschüler nagen. Das Zusammenspiel zwischen Schule, Karrierebegleitung und Agentur für Arbeit funktioniert laut Rektor Frank Wiest „hervorragend im Sinne unserer Schüler“.

„Ganz ehrlich: Ohne Frau Purkart hätte ich vielleicht schon aufgegeben.“ Sarah (16) muss tief durchatmen: Die Zehntklässlerin hat inzwischen bereits 42 Bewerbungen geschrieben und nur Absagen potentieller Ausbildungsbetriebe kassiert. Dabei hat die blonde junge Frau längst Abstriche gemacht in Sachen Berufswahl, weil ihr Traumjob „Make-up-Artist“ zumindest vorerst unerreichbar für sie ist. „Die Schule kostet viel Geld und deshalb möchte ich nun zuerst eine Lehre machen und im Berufsleben Fuß fassen“, sagt die Schülerin. Auch ihre Klassenkameradin Saranda (15) ist noch auf der Suche nach einer passenden Lehrstelle. „Es gibt eine riesige Auswahl und da ist es schwierig, das Passende zu finden. Aber weil ich gerne am PC arbeite, möchte ich ins Büro gehen.“ Dass sie dafür Talent habe, hätten ihr auch die Lehrkräfte bescheinigt.

Vorstellungsgespräche simulieren

„Wir simulieren Vorstellungsgespräche und lernen spielerisch persönliche Stärken kennen, die unsere Schüler dann gezielt einsetzen können bei der Wahl ihres Berufes“, erläutert Purkart. Seit April 2016 ist die sozialpädagogische Fachkraft im Rahmen des EU-Projektes „Brückenbau“ als Karrierebegleiterin am Döchtbühl tätig. Gemeinsam mit der erfahrenen Berufsberaterin Claudia Bentele von der Agentur für Arbeit in Ravensburg leistet sie nach Angaben von Rektor Frank Wiest „sehr gute Arbeit“. Mit Hilfe von Bewerberwerkstatt, Berufswahlcamp und Profil-AG – um nur einige Angebote zu nennen – lernen die Schüler, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in der Region gibt und auf was es im späteren Berufsleben ankommt. „Dazu zählen unter anderem Ausdauer und Geduld, wenn es einmal nicht auf Anhieb klappen sollte“, weiß der Schulleiter. Bei der jüngsten Bildungsmesse in der Mensa habe ihm ein Waldseer Firmenchef bedeutet, welche Anforderungen er an seine Lehrlinge stelle. „Es muss einfach ein rechter Bub oder ein rechtes Mädchen sein. So wurde mir das dort gesagt“, berichtet Frank Wiest.

Und davon gebe es unter den 150 Werkrealschülern seiner Schule „mehr als genügend“, wirbt der Pädagoge dafür, den Absolventen der Döchtbühlschule, die sich als „Ausbildungsschule“ begreift, eine Chance zu geben im Berufsleben. Zumal sich diese Schulabgänger bei der Lehrstellensuche im Konkurrenzkampf befinden mit Realschülern und Gymnasiasten. „Unsere Schule ist sehr familiär, wir kennen jeden Schüler und sein Umfeld, wir wissen um seine Stärken und Schwächen, so dass wir berufsbezogen gezielt fördern können“, so Wiest dazu weiter.

„Hilfe, Mut, Zuversicht“

Neben Ausdauer und Geduld benötigen die Schüler auch „Hilfe, Mut, Zuversicht, Bestärkung, Lernbereitschaft, Neugier, Leistung, Beratung, Vertrauen, prima Lehrer, Berufsberatung, Frau Purkart und Frau Bentele“. Diese Stichwörter sind es jedenfalls, die Saranda beim SZ-Gespräch in schöner Schrift auf ein rotes Plakat schreibt. Alles Schlagworte, die auch Tobias im Vorfeld seiner Berufswahl ganz schön auf Trab halten. „Mir hat die Beratung von Frau Purkart und Frau Bentele sehr geholfen, alleine hätte ich das nicht geschafft“, bekennt der 16-Jährige. Er möchte sich seinem Berufsziel „Kaufmann im Einzelhandel“ nach Ende von Klasse10 zunächst mit einem einjährigen Praktikum in einem großen Ravensburger Modehaus annähern.

Franz (13) ist erst in Klasse 8, aber er weiß schon recht früh, dass er nach seinem Schulabschluss Theorie gegen Praxis eintauschen und einen handwerklichen Beruf ergreifen möchte. „Elektroniker oder Flaschner könnte ich mir gut vorstellen und mit Praktika möchte ich mich darauf vorbereiten“, so der Schüler dazu. Laut Schulleitung soll die Berufsberatung in Zukunft in den unteren Klassen ansetzen, damit sich die Mädchen und Buben im Dschungel der vielen Ausbildungsberufe langsam vortasten können. Wiest: „Schon am Ende von Klasse 7 soll damit begonnen werden, um Zeit zu gewinnen im Berufsfindungsverfahren.“ Und diese werden Karrierebegleiterin Purkart und Berufsberaterin Bentele im Sinne der Jugendlichen zu nützen wissen. Zumal das engagierte Duo das volle Vertrauen der Schüler genießt, wie beim SZ-Gespräch deutlich zu hören war.