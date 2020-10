Mit sechsmonatiger Verspätung hat der SV Reute (SVR) am Freitagabend seine ordentliche Hauptversammlung unter der geltenden Corona-Verordnung im Gasthaus Stern abhalten. Für den aus familiären Gründen nicht mehr kandidierenden SVR-Vorsitzenden Michael Braun wurde der bisherige Juniorenvorstand Karlheinz Hörmann einstimmig als Nachfolger gewählt, wie der Verein in seinem Bericht schreibt. Die maximal erlaubte Teilnehmerzahl sei mit rund 90 Anwesenden beinahe ausgeschöpft worden.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, trug Braun seinen letzten Bericht als Vorsitzender vor. Rückblickend waren es für ihn sehr ereignisreiche viereinhalb Jahre, die mit dem Tornado im Jahr 2015 und der Corona-Pandemie von zwei „Katastrophen“ eingerahmt waren. Zuletzt musste er dann noch in die Verlängerung gehen, dauerte sein letztes Amtsjahr als Vorsitzender 18 Monate.

Aktuell verfügt der SVR über 463 Mitglieder, davon rund 180 Kinder und Jugendliche. Beim Werbeausschuss haben Armin Neyer und Daniel Schäfer die Leitung übernommen, für das Projekt „Neue Verkaufshütte“ zeichnen sich federführend Martin Fehr und Norbert Kärcher verantwortlich. Gelohnt hätte sich im Vorjahr der Schiedsrichter-Neulingskurs in Reute. Die SVR-Schiedsrichterriege habe hierdurch mit sieben Nachwuchskräften erfreulichen Zuwachs bekommen.

Pünktlich zum 70-jährigen Vereinsjubiläum konnte im Verein mit einem akribisch entworfenen Hygienekonzept der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden. Während der Lockdown-Phase wurden, trotz fehlender Spielberichte, die Zugriffszahlen auf der SVR-Homepage hochgehalten.

Rebecca Miller berichtete als Vorstand Finanzen von einer ausgeglichenen Bilanz für das Jahr 2019, nach dem mageren Vorjahr konnte der Verein nun wieder kostendeckend wirtschaften. Aktuell steht laut Versammlungsbericht die Corona-Krise im Blickpunkt, geschätzte Ausfälle auf der Einnahmenseite durch fehlende Veranstaltungen bezifferte Miller auf rund 10 000 Euro. Eine für dieses Jahr vorgesehene Anpassung der Mitgliedsbeiträge wurde auf 2021 verschoben.

Von einer aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendeten Saison berichtete der sportliche Vorstand Matthias Ortner. Er lobte in diesem Zusammenhang insbesondere die Zusammenarbeit innerhalb der Vorstandschaft, das Team traf sich online alle zwei Wochen zur aktuellen Lagebesprechung.

Angesichts des straffen Programmes hielt sich Juniorenvorstand Karlheinz Hörmann in seinem Bericht kurz. Erfreut zeigte er sich über die seit 2016 konstant hohen Zahlen an aktiven Kindern und Jugendlichen, die der SV Reute betreuen darf.

Von einer ausgeglichenen sportlichen Bilanz berichtete AH-Leiter Christian Spieler. Durch den Corona-Lockdown fielen etliche geplante Spiele aus, seit dem Neustart ging die Trainingsbeteiligung jedoch stark nach oben, teils habe es sogar eine Warteliste gewesen.

Im Namen der Kassenprüfer konnte Heiko Leippert von einer tadellosen Kassenführung berichten und zollte Finanzvorständin Rebecca Miller großes Lob für die geleistete Arbeit. Als Vertreter der Ortschaft Reute-Gaisbeuren schlug Erich Arzenbacher denn auch der Versammlung bedenkenlos die Entlastung der Vorstandschaft vor. Die von der Vorstandschaft empfohlenen Anpassungen an der Vereinssatzung wurden einstimmig beschlossen.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Karlheinz Hörmann einstimmig zum neuen Vereinsvorsitzenden gewählt. Als Nachfolger für den Posten Vorstand Junioren tritt Norbert Kärcher in die Fußstapfen von Hörmann. Ebenfalls neu in die Vorstandschaft wurde Julian Madlener als Beisitzer gewählt. Patrick Bentele hatte sich hierfür nicht mehr zur Verfügung gestellt, er führt aber weiterhin die Mitgliederverwaltung des Vereins. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Von den neuen Jubilaren war lediglich Klaus Frick anwesend, der die Ehrenurkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft beim SV Reute erhielt. Die Urkunden für Reinhold Greinacher, Anton Sonntag (jeweils 70 Jahre), Willi Keßler, Karlheinz Miller (jeweils 60 Jahre) und Hansjörg Maucher (50 Jahre) werden bei nächster Gelegenheit nachgereicht. Dazu kommen noch weitere Urkunden, die in den vergangenen Jahren auf den Weihnachtsfeiern ebenfalls nicht persönlich überreicht werden konnten.