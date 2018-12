Karl Birkle hat am Samstag seinen letzten Arbeitstag

Er stand mehr als 30 Jahre lang an der Spitze der Waldseer Stadtbücherei und leitete zudem 14 Jahre lang die Volkshochschule: Am Samstag nun wird Karl Birkle aus Altersgründen Abschied nehmen von seinem Team, das ihn nur ungern ziehen lässt. Man gönne ihm zwar seinen Ruhestand, werde ihn aber vermissen, bekannten seine Kolleginnen am Donnerstag beim Fototermin mit der SZ.

Offiziell steht Birkle zwar noch bis Ende Januar in Diensten der Stadt Bad Waldsee. Aber er muss seinen restlichen Urlaub abbauen und daher werden ihn die Besucher der Bücherei am Samstag dieser Woche das letzte Mal antreffen bei der Ausleihe im Spitalhof 2. Bei den (ausverkauften) Aufführungen des Figurentheaters mit Veronika Degler am 29. Dezember wird der 62-Jährige nochmals mit dabei sein, aber dann soll endgültig Schluss sein mit dem Berufsleben. „Man geht wirklich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, wie es immer so schön heißt“, sagt der langjährige Büchereileiter über den bevorstehenden Abschied von seiner langjährigen Wirkungsstätte, die jährlich mehr als 100 000 Bürger und Gäste der Kurstadt nutzen.

Im Ruhestand möchte der siebenfache Vater und Großvater eines Enkels einen Großteil seiner freien Zeit der Familie zukommen lassen; und natürlich die paar wenigen Bücher lesen, die er noch nicht kennt. Auch Reisen wird er unternehmen in ferne Länder, weil sie eine magische Anziehungskraft ausüben auf den Diplom-Bibliothekar aus Bergatreute. Im Januar führt ihn deshalb eine Städtereise nach Riga. Und wer das neue Programm der Volkshochschule Bad Waldsee studiert, der entdeckt den Namen des bisherigen Vhs-Leiters als Begleiter von Ausstellungsfahrten nach Stuttgart, München und Basel.

Wie berichtet, vollzieht sich mit Birkles Weggang ein Generationswandel in der kommunalen Bücherei. Auch seine Stellvertreterin Brigitte Scheller trat vor kurzem ihren Ruhestand an. Für sie war Jan Scheurer (26) nachgerückt, der seinen Bachelor in Bibliothekswissenschaften an der Technischen Hochschule (TH) Köln in der Tasche hat. Ob dem jungen Rheinländer nun auch die Gesamtleitung der städtischen Einrichtung übertragen wird, konnte die Pressestelle des Rathauses auf SZ-Anfrage am Donnerstag (noch) nicht beantworten. Die Stelle sei ausgeschrieben worden und mit einer Personalentscheidung sei zu Beginn des neuen Jahres zu rechnen, hieß es dazu seitens der Stadtverwaltung.