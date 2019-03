Karamba Diaby hält Festrede bei SPD-Jubiläumsfeier

Der SPD-Ortsverein Bad Waldsee feiert Geburtstag. Zum 100-jährigen Bestehen findet am Dienstag, 26. März, um 20 Uhr in der Stadthalle im Foyer eine Veranstaltung statt. Neben diversen Grußworten und einem kurzen Abriss über die letzten 100 Jahre SPD in Bad Waldsee konnte der Ortsverband laut einer Ankündigung Karamba Diaby als Festredner gewinnen.

Karamba Diaby, 1961 im senegalesischen Marsassoum geboren, wurde 2013 als erster in Afrika geborener Schwarzer in den Deutschen Bundestag gewählt, heißt es in der Pressemitteilung. Von 2009 bis 2015 war er zudem Stadtrat in Halle an der Saale und arbeitete von 2011 bis 2013 als Referent im Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt.

Mit Mitte 20 kam er dank eines Stipendiums in die DDR, studierte Chemie an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg und promovierte dort in Geoökologie. Anschließend arbeitete er in verschiedenen gemeinnützigen Organisationen im Bereich Bildung, Jugendpolitik, Vielfalt und Menschenrechte.

Im Bundestag war Diaby in der 18. Legislatur stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe sowie Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Der 57-jährige Politiker zog 2017 wieder in den Deutschen Bundestag ein und ist dort Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Seit März 2018 ist er Mitglied im Fraktionsvorstand der SPD-Bundestagsfraktion und im September desselben Jahres wurde er zudem zum neuen Integrationsbeauftragten seiner Fraktion gewählt.