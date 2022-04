Kapellenfest Osterhofen bei „Didis Bierstadl“

Der Förderverein „Kapelle Osterhofen“ sammelt auch weiterhin Geldspenden für die bevorstehende Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes von 1726. Aus diesem Grund lädt der Verein in Kooperation mit „Magic und FloFlo“ am Sonntag, 1. Mai, von 10 bis 18 Uhr zum Kapellenfest ein auf dem Gelände von „Didis Bierstadl“ (vormals „Dorfbrunnen“) in Osterhofen. Der gesamte Erlös kommt der Kapelle zugute.

Dank eines beheiztes Festzeltes wird das Fest auch bei schlechtem Wetter veranstaltet. Um 16 Uhr ist eine Versteigerung gestifteter Wertgegenstände (Muttergottes, Holzkreuz, Gemälde) vorgesehen. Für Essen sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt und es gibt eine Spielecke mit Sicherheitszaun. An einem Stand gibt es zudem Dosen mit Gulaschsuppe zum Mitnehmen. Kuchenspenden können bei Kathrin Eisele unter Telefon 0151/16562916 angemeldet werden.