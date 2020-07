Kapelle Osterhofen: Förderverein gründetsich am 13. August

Um die Sanierung der seit Ende 2018 gesperrten Kapelle in Osterhofen gemeinsam mit der Stadt Bad Waldsee voranzutreiben, soll am 13. August (19 Uhr) in der Gemeindehalle Haisterkirch ein Förderverein aus der Taufe gehoben werden. Wie die Ortsvorsteherin auf SZ-Anfrage informiert, sei dies bei einem ersten Treffen vergangene Woche vereinbart worden.

„Ab heute begebe ich mich dazu auf eine ,Werbetour’ in die Haushalte, stelle die Idee vor und hoffe auf interessierte Mitstreiter im Vorstandsteam“, blickt Rosa Eisele voraus. „Wir freuen uns auch über Geldspenden aus der Bevölkerung, damit wir unser Scherflein zur Sanierung beitragen können.“ Eisele ist überzeugt davon, dass mithilfe des Vereins das Anliegen der Kapellensanierung „in der Öffentlichkeit mehr im Fokus steht“ und dass er als „Vermittler“ zwischen der Kommune als Eigentümerin des Gebäudes und der Kirchengemeinde als „Nutzerin“ auftreten könne.

Mitglieder im Vorstand werden kraft Amtes neben der Ortsvorsteherin und Pfarrer Stefan Werner auch zwei Mitglieder der beiden Bruderschaften sein.