Kapelle in Osterhofen ist ab sofort gesperrt

Nach weiteren Untersuchungen an der historischen Stuckdecke und dem hölzernen Dachstuhl der Kapelle Osterhofen durch einen Restaurator und einen Statiker hat sich gezeigt, dass insbesondere im Langhaus der Kapelle Deckenteile der historischen Stuckdecke teilweise großflächig hohl liegen und nicht mehr mit der eigentlichen Deckenkonstruktion verbunden sind. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind daher weitere Untersuchungen der Stuckdecke erforderlich. Zum Schutz der Besucher muss die Kapelle in Osterhofen daher aus Sicherheitsgründen geschlossen werden, da nicht ausgeschlossen werden kann, das auch ohne Vorankündigung Stücke der historischen Decke abstützen können. Die Kirchengemeinde sowie die Ortschaftsverwaltung in Haisterkirch wurden bereits über die Schließung informiert, heißt es in dem Pressetext.