Kamerunsonntag dreht sich um Heimatflucht

„Nichts wie weg! – Warum fliehen Menschen aus ihrer Heimat?“ Unter diesem aktuellen Thema steht der traditionelle Kamerunsonntag des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg am Sonntag, 11. März, ab 9.30 Uhr, im Evangelischen Gemeindezentrum Bad Waldsee.

Pfarrer Volker Kühn aus Ailingen, Vorsitzender des Kamerunausschusses, und sein Team werden den Gottesdienst gestalten. Nach dem Kirchenkaffee steht gegen 11 Uhr eine Gesprächsrunde mit Kamerunern auf dem Programm, die hier in Deutschland leben. Dabei wird es auch um die momentan politisch schwierige Situation in deren Heimat gehen, teilt der Evangelischen Kirchenbezirk mit. Das Streben nach Unabhängigkeit des südlichen, englischsprachigen Teils vom französischen Teil im Norden habe zu schweren Auseinandersetzungen mit Todesopfern geführt. Nach den Gesprächen werden alle Besucher gegen 12 Uhr zu einem kleinen Mittagessen eingeladen, heißt es in der Ankündigung.

Der Kirchenbezirk Ravensburg und die Presbyterianische Kirche im englischsprachigen Limbe/Fako South können 2019 auf ein 20-jähriges Bestehen ihrer Direktpartnerschaft zurückblicken. Dank vieler Spenden aus den Kirchengemeinden des Bezirks war es in dieser Zeit möglich, vor allem den Aufbau einer weiterführenden Mädchenschule in Limbe und den Bau einer Grundschule in Tiko zu unterstützen. Nach dem informativen Austausch gibt es ein Mittagessen. Um Spenden wird gebeten.