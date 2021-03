Kameradschaft sammelt Alteisen ein

Sofern es die Corona-Fallzahlen erlauben, führt die Kyffhäuserkameradschaft Gaisbeuren am Samstag, 27. März, eine Schrott- und Alteisensammlung durch. Zahlreiche Helferinnen und Helfer fahren laut Pressemitteilung wieder durch Gaisbeuren, Reute und deren Teilorte und sammeln alles an Schrott und Alteisen, was bereitgestellt wird. Das sei nicht nur ein wichtiger Beitrag für die Vereinskasse, sondern auch ein Verdienst für die Umwelt.

Ab 8 Uhr beginnen die Helferinnen und Helfer mit dem Sammeln. Schrottlieferungen können aber auch direkt am Sammelplatz bei der Grastrocknung abgegeben werden. Auf die Hygienemaßnahmen wie Abstand und einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz wird geachtet. Bei größeren Abholungen (ab 150 Kilogramm) wird um vorherige Anmeldung bei Andreas Schupp unter der Telefonnummer 07524 / 4541 gebeten.

Die schweren Alteisenteile können von den Sammlern vom bisherigen Lagerplatz geholt, Kühl- oder Gefriergeräte sowie Altreifen nicht mitgenommen werden. Autos werden zur Verschrottung angenommen. Diese müssen jedoch vorher bei Andreas Schupp angemeldet werden. Außerdem werden Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein benötigt. Für die Entsorgung müssen Selbstkosten von 100 Euro pro Fahrzeug verlangt werden.

Falls die Fallzahlen in den nächsten Tagen und bis kurz vor dem 27. März drastisch ansteigen sollten, also einen dauerhaften Wert von über 100 erreichen, wird die Sammlung laut Mitteilung am Ersatztermin, 10. April, stattfinden. Das wird frühestmöglich online unter www.facebook.com/KKGaisbeuren bekannt gegeben.