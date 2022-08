Kaffee und Kuchen gegen Spende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Interstuhl Cup Radrennen am 31. Juli, das vom RMSV Bad Schussenried und dem Zweirad Center Bad Waldsee ausgerichtet wurde, gab es neben der obligatorischen „Radlerwurst“ auch Kaffee und Kuchen. Der Kaffee wurde gespendet von der Kaffeerösterei Jehle aus Wangen und die Kuchen kamen von lieben Menschen, die in ihrer Freizeit Kuchen gebacken haben. Maßgabe für diese Spenden war, dass Kaffee und Kuchen nicht verkauft, sondern gegen eine Spende für eine soziale Einrichtung in Bad Waldsee abgegeben werden. Als Empfängerin der Spenden wurde von den Veranstaltern die Suppenküche Bad Waldsee ausgewählt. Es ist erstaunlich und erfreulich, dass auf diese Weise ein Betrag in Höhe von 500 Euro erzielt werden konnte. Der Betrag wurde im Zweirad Center an den 2. Vorsitzenden Wolfgang Pfefferle übergeben. Zufällig kam auch der Bad Waldseer OB Matthias Henne vorbei, der sein neues Dienst E-Bike abholte.

Herzlichen Dank auch an die vielen Helfer, die das Rennen durch ihren Einsatz unterstützt haben. Vielen Dank.