Kaffee, Kuchen und Film für Senioren

Zu Gesprächen, Kaffee, Kuchen und Film laden der Stadtseniorenrat und das Kino seenema die ältere Generation am Donnerstag, 8. November, ab 14 Uhr ins Seenema ein. Gezeigt wird um 15 Uhr der Film „Glücklich wie Lazzaro“. Darin herrscht die Marquesa Alfonsina de Luna auf ihrem Landgut „Inviolata“ im italienischen Nirgendwo mit harter Hand über ihre Landarbeiter. Lazzaro ist einer von ihnen, ein junger Mann, so gutmütig, duldsam und unschuldig, dass man ihn für einfältig halten könnte. Eines Tages kommt Tancredi, Sohn der Marquesa, nach Inviolata. Er leidet an seiner Mutter so sehr wie am Landleben. Zwischen Tancredi und Lazzaro entwickelt sich eine seltsame, ungleiche Freundschaft. Kaffee, Kuchen und Film kostet für Mitglieder sieben, für Nichtmitglieder neun Euro.