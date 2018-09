Kaffee-Kooperative aus Nicaragua besucht Bad Waldsee

Mit einer herzlichen Umarmung hat Erdmute Menge von der Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“ den Nicaragua-Besuch im Waldseer Weltladen willkommen geheißen. Esmeralda Martinez und Maribel Rosales Soto von der Kaffee-Kooperative „Cosatin – Tierra Nueva“ waren Gäste der „Fairen Woche“ und zeigten sich beeindruckt vom großen Angebot des Geschäfts am Ravensburger Tor. Danach berichteten sie auf Einladung der Stadt im Rathaus, wie sich dank „Cosatin“ die Situation vieler Kleinbauernfamilien deutlich verbessert habe. Anteil daran habe unter anderem auch der „Seewaldo“-Kaffee, der seit vielen Jahren in Bad Waldsee verkauft und ausgeschenkt wird.

Für eine „faire Mittagspause“ haben die „Fairtrade“-Steuerungsgruppe der Stadt und das Weltladenteam den Sitzungssal am Donnerstag in ein Café verwandelt: Es wurden „Seewaldo“-Kaffee und leckere Snacks aus fair gehandelten Zutaten serviert. Dazu gab es ein Kaffeequiz, und es blieb vor Ankunft der Gäste aus Nicaragua Zeit zum Austausch. Martinez und Rosales Soto trafen mit ihrem Dolmetscher Tom Terbrüggen nämlich etwas verspätet ein, weil sie zuvor einen Termin in Freiburg absolviert hatten und unterwegs in einen Stau geraten waren.

Bürgermeister Roland Weinschenk begrüßte die Frauen aus Nicaragua und stellte ihnen kurz das Bemühen der Kurstadt in Sachen „Fair Trade“ vor. Dann war es an Geschäftsführerin Rosales Soto, die Kaffee-Kooperative „Cosatin – Tierra Nueva“ vorzustellen, die inzwischen 674 Mitglieder zählt. „Darunter sind 88 Frauen“, übersetzte Student Terbrüggen ihre spanischen Ausführungen ins Deutsche. 1997 hatten sich 480 Kleinbauern zusammengetan, um ihre Ernte gemeinsam zu vermarkten.

Mit Erfolg: Heute können sie laut Rosales Soto 40 Prozent ihrer Produktion an den fairen Handel in Europa und in die USA verkaufen. Sie bezeichnete die Arbeit der Kooperative auch dank der Unterstützung aus Deutschland (Stichwort: „dwp-Fairhandelsgenossenschaft“) als erfolgreich. Bedroht werden könnte das stabile Wachstum von „Cosatin – Tierra Nueva“ allenfalls durch den Klimawandel, der den Kaffeeanbau beeinträchtigt, wie sie erzählte.

Dann ergriff Kaffeebäuerin Martinez das Wort und berichtete, dass ihre Familie aufgrund der niedrigen Erntepreise früher kaum eine wirtschaftliche Perspektive hatte. „Das änderte sich erst mit Eintritt in die Kooperative, der wir seit zwölf Jahren angehören. Auch meine Kinder sind Teil von ,Cosatin’, sie können die Schule besuchen und wir sind einfach glücklich, dass wir dazu gehören“, erzählte das engagierte Mitglied. Martinez gab ihren Gastgebern einen Einblick in den harten Arbeitsalltag kleinbäuerlicher Familien in Nicaragua, das bekanntlich zu den ärmsten Ländern Lateinamerikas zählt. Sie selbst bietet an ihrem Wohnort auch Alphabetisierungskurse an und koordiniert eine kleine Frauenbank.

Mit ihrer offenen Art beeindruckte sie ihre Zuhörer im Sitzungsaal, und im Anschluss bestand noch die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Gästen aus Zentralamerika. „Mich haben die Frauen und ihre Arbeit in der Kooperative sehr beeindruckt. Ich bin glücklich, dass wir sie hier hatten und dass wir mit dem Verkauf des ,Seewaldo’-Kaffees einen nachhaltigen Beitrag zugunsten der Kooperative leisten können“, unterstrich Menge von der AG „Eine Welt“.

Abgerundet wurde das umfangreiche Programm der „Fairen Woche“ mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Peter, mit der Kinoreihe „Global“ im Seenema sowie mit zwei Vorträgen über die verschiedenen Lebensmittelsiegel und die Genossenschaft „Oiko-Credit“ am Montag. Zum Abschluss gastiert am Sonntag, 30. September, das Berliner Compagnie Theater in der Stadthalle. Zu sehen ist ein Theaterstück über Afrika mit dem Titel „Die Weissen kommen“. Die Truppe möchte darauf aufmerksam machen, dass Regierungen und Konzerne aus „Nicht-Dritte-Welt-Ländern“ auch „nach Ende der Kolonialzeit den schwarzen Kontinent schädigen“, wie es seitens des Theaters dazu heißt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der Reinerlös der Themenwoche wird dem Verein „Kinderregenwald Deutschland“ mit Sitz in Ravensburg zur Verfügung gestellt. Maßgeblichen Anteil am Erfolg dieses Vereins hat der einstige Lehrer der Edith-Stein-Schule, Roland Paul. Er war beim Empfang im Sitzungssaal ebenfalls zugegen und warb für dieses Spenden-Projekt zugunsten tropischer Regenwälder.